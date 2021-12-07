"Шахтар" намагається взяти реванш у команди Юрія Вернидуба.

Сьогодні, 7 грудня, в Києві проходить матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між українським "Шахтарем" і молдавським "Шерифом".

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу" Шахтар " - "Шериф".

"Шахтар" відкрив рахунок на 42-й хвилині матчу. Голом відзначився Фернандо. Сергій Кривцов зробив класний закид в штрафну, бразилець розвернувся і покотив м'яч у сітку повз голкіпера.

Відео гола Фернандо

Шахтар - Шериф: що потрібно знати

Результат цього матчу вже не вплине на становище "Шахтаря" і "Шерифа" в групі D.

"Гірники", у яких перед цим матчем тільки 1 очко, вже не піднімуться вище четвертого місця. "Шериф", який набрав 6 очок, фінішує третім і навесні зіграє в плей-оф Ліги Європи.

Зустріч "Шахтаря" і "Шерифа" в першому колі завершилася поразкою українського клубу з рахунком 0:2.

Автор: Антон Дудар