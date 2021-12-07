Андрій Пятов зіграє у воротах Шахтаря / фото ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів прийматиме молдавський "Шериф". Роберто Де Дзербі і Юрій Вернидуб оголосили стартові склади на цю гру.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Шериф".

Склади команд:

"Шахтар": Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко, Маркос Антоніо, Бондаренко, Судаков, Марлос, Соломон, Фернандо

Запасні: Шевченко, Трубін, Вітао, Майкон, Жуніор Мораєс, Тете, Мудрик, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Сікан, Коноплянка

"Шериф": Атанасіадіс, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано, Тілль, Коловос, Аддо, Траоре, Бруно, Янсане

Запасні: Челядник, Пащенко, Раделіч, Білоусов, Кастаньєда, Джульєн, Кожокар, Ніколов, Кожокару

Матч розпочнеться о 22.00.

"Шахтар" - "Шериф": перед матчем

  • "Шахтар" ще не вигравав у поточному розіграші ЛЧ. Команда Роберто Де Дзербі набрала 1 очко в п'яти іграх і фінішує у своїй групі на останньому місці.
  • У той же час "Шериф" зумів обіграти "Шахтар", а також "Реал" і гарантував собі історичну участь у плей-офф Ліги Європи.
  • У першому колі "Шериф" виграв у "Шахтаря" з рахунком 2:0.
  • Перед матчем ЛЧ "Шахтар" в рамках УПЛ розгромив "Львів" з рахунком 6:1. "Шериф" у своїй національній першості не зумів обіграти "Петрокуб" (0:0).
  • Головним арбітром на цей поєдинок призначений Донатас Румшас з Литви.

Автор: Антон Дудар