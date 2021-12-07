Донецький "Шахтар" у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів прийматиме молдавський "Шериф". Роберто Де Дзербі і Юрій Вернидуб оголосили стартові склади на цю гру.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Шериф".
Склади команд:
"Шахтар": Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко, Маркос Антоніо, Бондаренко, Судаков, Марлос, Соломон, Фернандо
Запасні: Шевченко, Трубін, Вітао, Майкон, Жуніор Мораєс, Тете, Мудрик, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Сікан, Коноплянка
"Шериф": Атанасіадіс, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано, Тілль, Коловос, Аддо, Траоре, Бруно, Янсане
Запасні: Челядник, Пащенко, Раделіч, Білоусов, Кастаньєда, Джульєн, Кожокар, Ніколов, Кожокару
Матч розпочнеться о 22.00.
"Шахтар" - "Шериф": перед матчем
- "Шахтар" ще не вигравав у поточному розіграші ЛЧ. Команда Роберто Де Дзербі набрала 1 очко в п'яти іграх і фінішує у своїй групі на останньому місці.
- У той же час "Шериф" зумів обіграти "Шахтар", а також "Реал" і гарантував собі історичну участь у плей-офф Ліги Європи.
- У першому колі "Шериф" виграв у "Шахтаря" з рахунком 2:0.
- Перед матчем ЛЧ "Шахтар" в рамках УПЛ розгромив "Львів" з рахунком 6:1. "Шериф" у своїй національній першості не зумів обіграти "Петрокуб" (0:0).
- Головним арбітром на цей поєдинок призначений Донатас Румшас з Литви.