Шахтар - Шериф: стали відомі стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

"Гірники" проведуть заключний матч в єврокубках в цьому сезоні.

Донецький "Шахтар" у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів прийматиме молдавський "Шериф". Роберто Де Дзербі і Юрій Вернидуб оголосили стартові склади на цю гру. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Шериф". Склади команд: "Шахтар": Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко, Маркос Антоніо, Бондаренко, Судаков, Марлос, Соломон, Фернандо Запасні: Шевченко, Трубін, Вітао, Майкон, Жуніор Мораєс, Тете, Мудрик, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Сікан, Коноплянка "Шериф": Атанасіадіс, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано, Тілль, Коловос, Аддо, Траоре, Бруно, Янсане Запасні: Челядник, Пащенко, Раделіч, Білоусов, Кастаньєда, Джульєн, Кожокар, Ніколов, Кожокару Матч розпочнеться о 22.00. "Шахтар" - "Шериф": перед матчем "Шахтар" ще не вигравав у поточному розіграші ЛЧ. Команда Роберто Де Дзербі набрала 1 очко в п'яти іграх і фінішує у своїй групі на останньому місці.

У той же час "Шериф" зумів обіграти "Шахтар", а також "Реал" і гарантував собі історичну участь у плей-офф Ліги Європи.

У першому колі "Шериф" виграв у "Шахтаря" з рахунком 2:0.

Перед матчем ЛЧ "Шахтар" в рамках УПЛ розгромив "Львів" з рахунком 6:1. "Шериф" у своїй національній першості не зумів обіграти "Петрокуб" (0:0).

Головним арбітром на цей поєдинок призначений Донатас Румшас з Литви. Автор: Антон Дудар

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