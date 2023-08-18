На "Фолькспаркштадіон" у 2011 році Володимир Кличко переміг Девіда Хея.

Донецький "Шахтар" обрав арену для домашніх матчів Ліги чемпіонів на сезон 2023/24.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", українська команда гратиме в Німеччині на стадіоні футбольного клубу "Гамбург" під назвою "Фолькспаркштадіон".

УЄФА схвалила дане рішення, а "Шахтар" уклав відповідну угоду з "Гамбургом".

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"Гамбург" зараз виступає у другій Бундеслізі. Місткість арени на міжнародних матчах – 51 500 глядачів (57 000 - на зустрічах Бундесліги через дозволені стоячі місця).

Додамо, що на "Фолькспаркштадіоні" проводився перший в історії фінал Ліги Європи 2010 року, а також бій за титул чемпіона світу з боксу між Володимиром Кличком та Девідом Хеєм у 2011 році. "Фолькспаркштадіон" заявлено як арену, що прийматиме матчі чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Шахтар представить Україну у Лізі чемпіонів

На правах чемпіона України донецький "Шахтар" зіграє відразу на груповому етапі Ліги чемпіонів. 31 серпня пройде жеребкування групового етапу, а 19 вересня - базова дата початку турніру.

Минулого сезону "гірники" проводили домашні матчі ЛЧ у Варшаві на "Стадіоні Війська Польського".

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