Юнаки "Шахтаря" в гостях протистояли міланському "Інтеру".

Донецький "Шахтар" U-19 в рамках п'ятого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА в гостях грав проти міланського "Інтера".

Юнаки "гірників" поступилися одноліткам з Мілана з рахунком 0:1.

Єдиний гол у зустрічі був забитий на 4-й хвилині. Відзначився півзахисник Лоренцо Пескетола.

Через цю поразку "Шахтар" втратив шанси вийти в плей-офф Юнацької ліги УЄФА. "Гірники" посідають третє місце в групі з 6 балами в активі, другий - "Реал" Мадрид (10 очок), перший - "Інтер" (13 очок). Молдавський "Шериф" програв всі матчі і йде на останньому місці в цьому квартеті.

"Інтер "U-19 - "Шахтар" U-19 - 1:0

Гол: Пескетола, 4

"Шахтар"U-19: Пузанков, Фарина, Козик, Булеза, Глущенко, Гулько, Вехленко (Пушкарьов, 60), Капінус, Сигєєв (Плющ, 60), Бако (Погорілий, 84), Гончарук

Відео гола:

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"Шахтар", як і основна команда" гірників", виступає в одній групі з "Шерифом", "Інтером" і мадридським "Реалом".

Переможець групи вийде в 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - в 1/16 фіналу.

У 6-му турі "Шахтар" U-19 зіграє з "Шерифом" на своєму полі. Матч запланований на 7 грудня.

Автор: Володимир Медяник