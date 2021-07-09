Безгольова нічия трапилася в поєдинку між "гірниками" та "Шальке".

9-го липня донецький "Шахтар" провів спаринг з гельзенкірхенським "Шальке". Це був четвертий контрольний матч для "гірників" на зборах в Австрії.

Гра завершилася нульовою нічиєю. В першому таймі донеччани забили гол, але через офсайд у новачка клубу Траоре арбітр скасував взяття воріт.

Варто зазначити, що Євген Коноплянка ще не готовий був грати у спарингу і просидів весь матч на лаві запасних. Для нього ця зустріч могла бути принциповою, адже свого часу він захищав кольори "Шальке". Наразі він ледве встиг залікувати травму і поки що його тренерський штаб береже та не кидає у бій.

Зауважимо, що "Шальке" за підсумками минулого сезону Бундесліги посів останнє місце й понизився у класі.

"Шахтар" - "Шальке" - 0:0

"Шахтар": Трубін (П'ятов, 46), Додо (Конопля, 74), Вітао (Матвієнко, 46), Марлон (Мампассі, 74), Корнієнко (Ісмаїлі, 46), Майкон (Степаненко, 46), М.Антоніо (Тете, 46), Педріньо (Бондаренко, 74), А.Патрік (Судаков, 46), Соломон (Мудрик, 46), Траоре (Дентіньо, 74)

Нагадаємо, що "Шахтар" під час цих зборів продав свого центрального захисника в клуб з Копенгагену.

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"Шахтар": підготовка до сезону

"Шахтар" відправився на перший збір до Австрії 22 червня. За цей період "гірники" встигли програти віце-чемпіону Польщі, ледве обіграти мюнхенський клуб та розгромити австрійську команду.

Старт сезону в "Шахтаря" намічений на 31 липня - в цей день команда проведе перший матч нового сезону УПЛ проти "Львову".

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Автор: Артем Будрін