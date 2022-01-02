Юхим Конопля потрапив у сферу інтересів "Фенербахче".

Правий захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля в зимове трансферне вікно може перебратися до Туреччини.

У послугах 22-річного гравця зацікавлений "Фенербахче". Про це повідомляє Fotospor.

Стамбульський клуб розраховує взяти в оренду Коноплю до кінця поточного сезону. Чи готовий відпустити "Шахтар" свого футболіста - поки що невідомо.

"Фенербахче" наразі розташований на четвертому місці в турнірній таблиці турецької Суперліги. У цьому сезоні Юхим відзначився одним забитим м'ячем та п'ятьма гольовими передачами у дев'яти матчах УПЛ.

Цікаво, що у 2017 році "Фенербахче" вже орендував у "Шахтаря" правого захисника - Олександра Караваєва.

Конопля має три поєдинки у футболці національної збірної України. У 2019 році Юхим став чемпіоном світу на молодіжному ЧС в складі збірної України U-20. Його тоді визнали одним з найкращих футболістів турніру.

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