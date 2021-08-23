Микола Матвієнко - основний захисник Шахтаря / фото ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" 25 серпня матиме нагоду здобути промоушен в груповий етап Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграють матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти французького "Монако". 

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Монако.

Букмекери записали у фаворити другого матчу французький клуб.

На звитягу "Монако" в матчі-відповіді пропонується коефіцієнт 2,51, тоді як на перемогу "Шахтаря" - 2,95, а на нічию - 3,60.

А ось фаворитом на прохід до групового етапу Ліги чемпіонів букмекери бачать саме "Шахтар". Прохід "Монако" оцінюється в 3,20, а на донецький клуб можна поставити з коефіцієнтом 1,35.

Шахтар - Монако: перед матчем

Автор: Артем Будрін