"Гірникам" залишилось зробити останній ривок до групового етапу Ліги чемпіонів.

Донецький "Шахтар" 25 серпня матиме нагоду здобути промоушен в груповий етап Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграють матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти французького "Монако".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Монако.

Букмекери записали у фаворити другого матчу французький клуб.

На звитягу "Монако" в матчі-відповіді пропонується коефіцієнт 2,51, тоді як на перемогу "Шахтаря" - 2,95, а на нічию - 3,60.

А ось фаворитом на прохід до групового етапу Ліги чемпіонів букмекери бачать саме "Шахтар". Прохід "Монако" оцінюється в 3,20, а на донецький клуб можна поставити з коефіцієнтом 1,35.

Шахтар - Монако: перед матчем

Матч "Шахтар" - "Монако" на стадіоні ОСК "Металіст" у Харкові розпочнеться о 22.00 25 серпня. Перший поєдинок завершився тріумфом донеччан завдяки голу Педріньо.

На попередній стадії кваліфікації "Монако" вибив з боротьби чеську "Спарту" (2:0 і 3:1). А "Шахтар" за сумою двох зустрічей пройшов бельгійський "Генк" (2:1 і 2:1).

"Шахтар" перед домашнім поєдинком з "Монако" втратив свого провідного воротаря.

"Шахтар" розгромив в рамках УПЛ одеський "Чорноморець" (3:0) перед матчем з "Монако". А "монегаски" зазнали другої поразки поспіль в рамках чемпіонату Франції - команда Ніко Ковача поступилася з рахунком 2:0 "Лансу".

Матч-відповідь розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором.

Автор: Артем Будрін