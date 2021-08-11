Донецький клуб зіграє з французькою командою в Харкові.

Перший поєдинок четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між "Монако" та "Шахтарем" відбудеться у Франції 17 серпня. А ось 25 серпня "гірники" проведуть матч-відповідь з "монегасками".

Донецький клуб прийматиме "Монако" в Харкові через те, що на НСК "Олімпійський" у Києві буде концерт до дня незалежності України 24 серпня.

"Фактично в період з 20 по 25 серпня на "Олімпійському" буде величезна кількість сценічних конструкцій для проведення концерту до 30-річчя незалежності України. Це пряма причина перенесення. Чому Харків? "Арена Львів" зайнята - там теж буде концерт. До того ж у нас в принципі був підписаний попередній договір про те, що ОСК "Металіст" у Харкові є резервним стадіоном для проведення єврокубкових матчів", - зазначив директор департаменту експлуатації ТОВ "Шахтар-сервіс" Вадим Гунько.

"Шахтар" у кваліфікації Ліги чемпіонів 2021-2022

"Шахтар" вперше за п'ять років грає у кваліфікації Ліги чемпіонів. Попередня спроба пройти відбір у 2016 році закінчилася для "гірників" сенсаційним вильотом від "Янг Бойз" в 3-му раунді.

"Гірники" проходять кваліфікацію по "Шляху представників ліг".

У 3-му відбірковому раунді "Шахтар" двічі обіграв "Генк" (2:1 і 2:1).

Якщо "гірники" вийдуть у груповий етап ЛЧ, то при жеребкуванні потраплять у третій кошик.

У разі провалу в кваліфікації ЛЧ "Шахтар" отримає путівку в груповий етап Ліги Європи.

Автор: Артем Будрін