У першому матчі Шахтар обіграв Монако / фото ФК Шахтар
25 серпня донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти французького Монако". Команди зіграють на стадіоні "Металіст" у Харкові.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Монако".
Шахтар - Монако: де дивитися матч
Пряма трансляція цього поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO - на каналі "Megogo Футбол 1". За годину до початку матчу експерти в студії обговорять шанси команд.
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Стартовий свисток прозвучить о 22.00.
Шахтар - Монако: перед матчем
- У першому поєдинку донеччани перемогли з мінімальним рахунком завдяки голу Педріньо.
- На попередній стадії кваліфікації "Монако" вибив з боротьби чеську "Спарту" (2:0 і 3:1). А "Шахтар" за сумою двох зустрічей пройшов бельгійський "Генк" (2:1 і 2:1).
- "Шахтар" перед домашнім поєдинком з "Монако" втратив свого провідного воротаря.
- "Шахтар" розгромив в рамках УПЛ одеський "Чорноморец " (3:0) перед матчем з "Монако". А "монегаски" зазнали другої поразки поспіль у рамках чемпіонату Франції - команда Ніко Ковача поступилася з рахунком 2:0 "Лансу".
- Поєдинок розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором.