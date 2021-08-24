"Гірникам" належить провести матч-відповідь вирішального раунду кваліфікації.

25 серпня донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти французького Монако". Команди зіграють на стадіоні "Металіст" у Харкові.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Монако".

Шахтар - Монако: де дивитися матч

Пряма трансляція цього поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO - на каналі "Megogo Футбол 1". За годину до початку матчу експерти в студії обговорять шанси команд.

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Стартовий свисток прозвучить о 22.00.

Шахтар - Монако: перед матчем

Автор: Антон Дудар