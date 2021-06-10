Сергій Стаховський розлючений на лицемірні вчинки УЄФА.

Перша ракетка України Сергій Стаховський, який вже висловлював свою думку про ув'язнення активіста Сергія Стерненка, також прокоментував і рішення УЄФА заборонити напис "Героям слава!" на амуніції "жовто-синьої" збірної.

На цю тему спортсмен зробив відповідний допис у Facebook.

Сергій продемонстрував свої кеди з гаслом "Героям слава" й написав поруч з хештегом #Небесна сотня:

"Сам факт того, що УЄФА переглянув доречність нашої форми на Євро-2020 вже є політичним, бо зробили вони це через скарги російської влади. Ваше сміття "футбол поза політикою" не варто і гроша. Це фото з далекого 2015-го... Тому що герої не вмирають".

Зауважимо, що Стаховський обіймає 184-у позицію у світовому заліку ATP.

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Автор: Артем Будрін