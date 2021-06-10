Перша ракетка України Сергій Стаховський, який вже висловлював свою думку про ув'язнення активіста Сергія Стерненка, також прокоментував і рішення УЄФА заборонити напис "Героям слава!" на амуніції "жовто-синьої" збірної.
На цю тему спортсмен зробив відповідний допис у Facebook.
Сергій продемонстрував свої кеди з гаслом "Героям слава" й написав поруч з хештегом #Небесна сотня:
"Сам факт того, що УЄФА переглянув доречність нашої форми на Євро-2020 вже є політичним, бо зробили вони це через скарги російської влади. Ваше сміття "футбол поза політикою" не варто і гроша. Це фото з далекого 2015-го... Тому що герої не вмирають".
Зауважимо, що Стаховський обіймає 184-у позицію у світовому заліку ATP.
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Форма України на Євро-2020: головне
- 6 червня стало відомо, у якій формі збірна України виступатиме на Євро-2020, старт якого намічений на 11 червня. Форма була представлена в трьох кольорах: жовтому, синьому і білому.
- Особливістю є те, що на ній нанесено контур карти України. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".
- Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищєв закликав УЄФА заборонити збірній України виступати на Євро-2020 у новій формі з Кримом. А екс-боксер Микола Валуєв заявив: "Це спроба політизувати спорт, це негарно". Також з'явилася реакція російського МЗС.
- Однак УЄФА спершу затвердив нову форму української збірної для виступу на Євро-2020, а потім передумав.
- УЄФА пояснив своє рішення, пославшись на нібито політичний та мілітаристський підтекст у гаслі "Героям слава!".
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