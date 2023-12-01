"Верес" несподівано відібрав очки у "Полісся" в рамках 16-го туру.

У п'ятницю, 1 грудня, відбувся поєдинок 16-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому рівненський "Верес" приймав "Полісся".

Гра проходила на стадіоні "Авангард" і завершилася внічию.

Рахунок у грі відкрило "Полісся", автором голу став півзахисник "вовків" Борис Крушинський. Асистував йому Пилип Будківський. На 90+7-й Михайло Шестаков зрівняв рахунок у грі, забивши з передачі Жуліо Сезара.

Відео дня

"Полісся" - "Верес" - 1:1

Голи: Крушинський, 68 - Шестаков, 90+7

"Полісся": Бойко, Смоляков, Гітченко, Чоботенко, Тейлор, Крушинський (Огіря 86), Кушніренко, Шастал (Макуана), Грицук, (Мустафаєв 72), Козак, Будківський

"Верес": Паст, Шевченко (Баран 72), Сезар, Курко, Гакман, Кучеров, (Марусич 88), Кучеренко, Владислав Шарай, Сікейра (Блізніченко 86), Дахновський (Шестаков 71), Гайдучик

Попередження: Тейлор 33, Сікейра 53, Кушніренко 63, Гакман 65, Блізніченко 89, Смоляков 90+2, Макуана 90+4

"Полісся" набрало 31 бал і піднялося на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Рівненський "Верес" з 12 очками займає 14-ту позицію.

У наступному турі української Прем'єр-ліги житомирський клуб "Полісся" зіграє проти "Дніпра-1", а "Верес" зустрінеться з донецьким "Шахтарем".

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