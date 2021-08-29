Рівненська команда в першій половині зустрічі відзначилася чотирма голами.

В шостому турі чемпіонату України трапився ще один розгром. Чернігівська "Десна" вдома поступилася рівненському "Вересу".

За весь матч "Верес" чотири рази влучив в отвір воріт суперника і всі удари стали гольовими. Дмитро Немчанінов відкрив рахунок в зустрічі, а потім асистував на Михайла Сергійчука. Після цього Сергійчук віддав гольову на Пасіча Геннадія. В роздягальню свій дебютний гол за "Верес" забив Дмитро Кльоц. Зауважимо, що Немчанінов, який оформив гол+пас, провів сьогодні свій 100-й матч в УПЛ.

У "Десни" після цього поєдинку 12 очок та четверта сходинка в турнірній таблиці. А у "Вереса" 8 очок та сьома позиція.

"Десна" - "Верес" - 0:4

Голи: Немчанінов, 4, Сергійчук, 25, Г. Пасіч, 35, Кльоц, 45+1 (пенальті)

"Десна": Литовка, Болбат (Безбородько, 46), Селін, Цимбалюк, Сафронов (Арвеладзе, 46), Домбровський, Картушов, Завійський, Тотовицький (Дегтярьов, 82), Калітвінцев (Волошин, 74), Будківський (Шевцов, 74)

"Верес": Когут, Немчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат, Кучеров (Петько, 77), Кльоц (Полюлях, 68), Г. Пасіч, Панасенко (Тимофієнко, 82), Є. Пасіч, Сергійчук (Гечев, 82)

Відео огляд першого тайму поєдинку.

Українська Прем'єр-ліга: 6-й тур

Автор: Артем Будрін