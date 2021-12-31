Тренер українського боксера Дениса Берінчика Єгор Голуб повідомив, що воротар збірної України і київського "Динамо" Георгій Бущан став хрещеним батьком його дитини.
Єгор зробив допис в Instagram.
"Дорогий мій Георгій Бущан, ми довірили тобі один з двох наших скарбів. Тримай міцно, не відпускай. Ти і Ольга Бундак (хресна мама дитини - прим.ред.) - справжні, перевірені часом. Тому наш вибір - це ви", - написав Голуб у соцмережі.
"Постараюся не підвести вашу довіру і усіма улюбленого Мішку підтримувати у всьому до чого доторкнутися", - прокоментував подію 27-річний Бущан.
Нагадаємо, що Бущан восени підписав довготривалий контракт з "Динамо".
Раніше захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко став хрещеним батьком для дочки Олександра Зінченка.
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