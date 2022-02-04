Третього лютого Камерун і Єгипет зіграли півфінал Кубка африканських націй. Суперники в основний та додатковий час голів не забивали. Доля путівки у фінал визначалася в серії післяматчевих пенальті.
Єгипет тричі реалізував одинадцятиметрові удари, а камерунські футболісти тричі поспіль схибили (два удари парирував воротар Єгипту). Зауважимо, що Камерун - країна-господар турніру.
Камерун - Єгипет - 0:0 (після пенальті - 1:3)
Другого лютого Сенегал здолав Буркіна-Фасо в іншому півфіналі.
Буркіна-Фасо - Сенегал - 1:3
Голи: Туре, 82 - Діалло, 70, Гує, 76, Мане, 87
6 лютого відбудеться фінал між Єгиптом і Сенегалом. Це буде дуель Мохамеда Салаха проти Садіо Мане, які є партнерами по "Ліверпулю".
Кубок африканських націй-2021: головне
- Турнір мав відбутися у 2021 році, але через пандемію коронавіруса його перенесли на 2022 рік, проте назва КАН-2021 збереглася. Це 33-й в історії розіграш Кубка африканських націй.
- В змаганнях брали участь 24 збірні. Спершу їх поділили на 6 груп по 4 команди, а потім найкращі вийшли до плей-оф, який почався зі стадії 1/8 фіналу.
- Чинним переможцем континентальної першості є Алжир. Взагалі у них два титули в історії. Найчастіше на Кубку африканських націй перемагав Єгипет - сім трофеїв.