Єгипет обіграв у півфіналі Камерун, а Сенегал - Буркіна-Фасо.

Третього лютого Камерун і Єгипет зіграли півфінал Кубка африканських націй. Суперники в основний та додатковий час голів не забивали. Доля путівки у фінал визначалася в серії післяматчевих пенальті.

Єгипет тричі реалізував одинадцятиметрові удари, а камерунські футболісти тричі поспіль схибили (два удари парирував воротар Єгипту). Зауважимо, що Камерун - країна-господар турніру.

Камерун - Єгипет - 0:0 (після пенальті - 1:3)

Другого лютого Сенегал здолав Буркіна-Фасо в іншому півфіналі.

Буркіна-Фасо - Сенегал - 1:3

Голи: Туре, 82 - Діалло, 70, Гує, 76, Мане, 87

6 лютого відбудеться фінал між Єгиптом і Сенегалом. Це буде дуель Мохамеда Салаха проти Садіо Мане, які є партнерами по "Ліверпулю".

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