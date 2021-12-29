"Лестер" обіграв команду Юргена Клоппа.

У 20-му турі чемпіонату Англії з футболу "Ліверпуль" приїхав в гості до "Лестера".

"Лисиці" несподівано перемогли з мінімальним рахунком. Таким чином, підопічні Брендана Роджерса помстилися "Ліверпулю" за нещодавню поразку в матчі Кубка Ліги, де все вирішилося в серії пенальті.

"Лестер" вистояв у першому таймі. На 16-й хвилині Мохамед Салах не забив пенальті - Каспер Шмайхель виручив "лисиць". А на 59-й хвилині Адемола Лукман забив переможний м'яч. Англійський форвард ледве встиг вийти на заміну і тут одразу ж "розписався" у воротах Аліссона.

Загалом, гості набагато більше атакували, але чудова гра Шмайхеля дозволила здобути "Лестеру" три очки. Вони завдали всього одного удару в отвір воріт, але перемогли.

"Лестер" - "Ліверпуль" - 1:0

Гол: Лукман, 59

"Лестер": Шмайхель, Кастань, Амарті, Ндіді, Томас, Чоудурі (Тілеманс, 56), Сумаре, Дьюсбері-Холл, Меддісон (Олбрайтон, 68), Варді, Іхеаначо (Лукман, 56)

"Ліверпуль": Аліссон, Цімікас, ван Дейк, Матіп, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен (Кейта, 56), Фабіньо (Мілнер, 64), Хендерсон (Фірміно, 70), Мане, Жота, Салах

Нереалізований пенальті: Салах, 16

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