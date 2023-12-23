У суботу, 23 грудня, відбувся центральний поєдинок 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Ліверпуль" приймав лондонський "Арсенал".
Гра проходила на стадіоні "Енфілд" завершилася внічию.
Счетв грі відкрили футболісти "Арсенала" - на четвертій хвилині Габріел забив з передачі Мартіна Едегора. На 29-й хвилині "Ліверпуль" рахунок зрівняв - Мохамед Салах отримав пас від Трента Олександра-Арнольда, спритно обіграв Олександра Зінченка і відправив м'яч у сітку воріт.
"Ліверпуль" - "Арсенал" - 1:1
Голи: Салах, 29 - Габріел, 4
"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Цімікас (Гомес, 35), Собослай, Ендо, Джонс (Гравенберх, 68), Салах, Гакпо (Нуньєс, 68), Діас (Елліотт, 68)
"Арсенал": Рая, Уайт, Саліба, Габріел, Зінченко, Едегор, Райс, Хаверц, Сака, Жезус (Нкетіа, 77), Мартінеллі (Троссар, 68)
Попередження: Ендо (45+3), Салах (84) - Сака (38), Хаверц (45+3), Райс (49), Нкетіа (87), Уайт (90+1)
Огляд матчу:
Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов на цей матч у стартовому складі "канонірів" і відіграв усі 90 хвилин. Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 6,7 бала.
"Арсенал" набрав 40 очок і займає перше місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Ліверпуль" з 39 балами займає друге місце.
У наступному турі чемпіонату Англії "Арсенал" зіграє проти "Вест Хема", а "Ліверпуль" зустрінеться з "Бернлі".