Рустам Худжамов хоче, щоб в Україні створили організацію за прикладом Моссада.

Колишній воротар донецького "Шахтаря" і збірної України Рустам Худжамов прокоментував масові військові злочини російських окупантів на Київщині, де вони знущалися і вбивали мирних жителів.

Худжамов назвав те, що відбувається геноцидом українського народу і виступив за те, щоб в Україні була створена спеціальна організація за прикладом Моссада, яка мстила б російським загарбникам за їхні злочини.

"Геноцид українців ... це саме те, що відбувається по всій країні, це те, що творила біомаса, яка чомусь називає себе людьми... Особисто я за те, щоб у нас в країні після війни була б створена організація за прикладом Моссада.

Щоб цих свиней різати по всіх куточках світу, включаючи їх ви***дків і дружин, які радіють награбованому. Різати без жалю, як худобу, на очах у їхніх дітей. Якщо така служба буде створена, то я хочу бути в ній", - написав Худжамов на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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