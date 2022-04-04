Колишній воротар донецького "Шахтаря" і збірної України Рустам Худжамов прокоментував масові військові злочини російських окупантів на Київщині, де вони знущалися і вбивали мирних жителів.
Худжамов назвав те, що відбувається геноцидом українського народу і виступив за те, щоб в Україні була створена спеціальна організація за прикладом Моссада, яка мстила б російським загарбникам за їхні злочини.
"Геноцид українців ... це саме те, що відбувається по всій країні, це те, що творила біомаса, яка чомусь називає себе людьми... Особисто я за те, щоб у нас в країні після війни була б створена організація за прикладом Моссада.
Щоб цих свиней різати по всіх куточках світу, включаючи їх ви***дків і дружин, які радіють награбованому. Різати без жалю, як худобу, на очах у їхніх дітей. Якщо така служба буде створена, то я хочу бути в ній", - написав Худжамов на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.
"Бучанська різанина": що відомо про звірства окупантів на Київщині
- 1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.
- У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських пособників.
- Увечері 2 квітня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.
- Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали і ґвалтували, знущалися і катували людей. Дмитро Комаров показав жахливі кадри з Бучі і розповів, що жителі просто плачуть, коли бачать хліб. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали пов'язаних людей. Українців ховали в братських могилах. Деякі трупи залишалися прямо посеред вулиць.