На спортсмена чекає операція.

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський отримав важку травму. Це сталося 21 вересня під час матчу 5-го туру італійської Серії А.

Якповідомляє пресслужба "Дженоа", під час матчу "Венеція" – "Дженоа" (2:0) Малиновський отримав жахливу травму правої щиколотки. В українського футболіста вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки.

Зазначається, що вже завтра, 22 вересня, на 31-річного півзахисника чекає операція.

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Хто такий Руслан Малиновський

Руслан Малиновський – відомий в Україні та за її межами півзахисник. Він виступає за національну збірну України з футболу та грає за італійський клуб "Дженоа".

В Україні Малиновський грав у донецькому "Шахтарі", також виступав за "Зорю" (Луганськ).

У 2016 році Малиновський переїхав до Бельгії, приєднавшись до "Генка". Під час свого перебування в клубі він допоміг "Генку" виграти чемпіонат Бельгії в сезоні 2018-2019, і його гру високо оцінили за його вміння забивати дальні удари та чудове бачення поля.

У 2019 році футболіст перейшов до італійської "Аталанти", де швидко став важливим гравцем. У складі "Аталанти" Малиновський досяг великих успіхів у Серії А, зокрема допоміг клубу досягти місця в Лізі чемпіонів УЄФА, де команда демонструвала вражаючі результати.

Сезон 2020-2021 став особливо успішним для Малиновського – він став найкращим асистентом Серії А, зробивши 12 гольових передач і забивши кілька вирішальних голів.

На початку 2023 року Малиновський перейшов до "Марселя" (Франція), але не зміг повністю закріпитися у стартовому складі команди. У серпні 2023 року він пішов в оренду до "Дженоа", де продовжив свої виступи в Серії А.

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