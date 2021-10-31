В рамках 13-го туру була зафіксована ще одна безгольова нічия.

"Рух" зміг вистояти в матчі 13-го туру чемпіонату України проти "Олександрії". Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

Львівський клуб завершував гру в меншості, адже Орест Кузик, котрий вийшов на заміну примудрився отримати від арбітра дві жовті картки в компенсований час.

Підопічні Леоніда Кучука набрали 13 очок і займають 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ. У "Олександрії" на 7 залікових пунктів більше і вони розташовані на шостій позиції.

"Рух" - "Олександрія" - 0:0

"Рух": Паньків, Мисик, Білий, Мартинюк, Сич, Карасюк, Рунич (Кузик, 58), Федорчук (Притула, 76), Таллес (Стаменковіч, 86), Альваренга, Борячук (Кондраков, 58)

"Олександрія": Білик, Цуріков, Дубра, Бабогло, Мірошніченко, Рибалка, Демченко (Мустафаєв, 68), Калюжний, Третьяков, Спінеллі (Устименко, 46), Кирюханцев (Кожушко, 68)

Вилучення: Кузик, 90+3 (друга жовта)

Відео огляд поєдинку

Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

Автор: Артем Будрін