Кріштіану Роналду ощасливив юну вболівальницю / фото REUTERS
У матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна Ірландії приймала Португалію. Поєдинок завершився без голів - 0:0.
Після гри на поле прорвалася юна 13-річна фанатка. Дівчинка підбігла до лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду і впала до нього в обійми. Славетний спортсмен подарував їй свою футболку. Дитина була на сьомому небі від щастя і розплакалася.
Як з'ясувалося, дівчинку звуть Едісон Велан - вона футболістка клубу "Шелбурн".