13-річна ірландська вболівальниця зустріла свого кумира - Кріштіану Роналду.

У матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна Ірландії приймала Португалію. Поєдинок завершився без голів - 0:0.

Після гри на поле прорвалася юна 13-річна фанатка. Дівчинка підбігла до лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду і впала до нього в обійми. Славетний спортсмен подарував їй свою футболку. Дитина була на сьомому небі від щастя і розплакалася.

Як з'ясувалося, дівчинку звуть Едісон Велан - вона футболістка клубу "Шелбурн".

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Автор: Артем Будрін