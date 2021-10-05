Фанати Карпат / фото ФК Карпати
Фанати львівських "Карпат" влаштували пікнік на трибуні під час матчу Другої ліги проти столичного "Лівого берега", який проходив на стадіоні "Україна".
Львівські вболівальники принесли на трибуни мангал і вугілля, вирішили посмажити сосиски прямо там. Також на відео можна побачити, що вони розпивають пиво.
Відео в Twitter опублікував журналіст Ярослав Мар'янко.
Фанати "Карпат" влаштували пікнік на трибунах
Відзначимо, що "Карпати" в цьому матчі виграли з рахунком 2:0, а в таблиці Другої ліги у Групі А після десяти матчів займають друге місце.
Нагадаємо, що стадіон "Україна" раніше приймав матчі національної збірної, а також єврокубків.