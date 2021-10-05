Вболівальники "Карпат" вирішили посмажити сосиски на трибунах стадіону "Україна".

Фанати львівських "Карпат" влаштували пікнік на трибуні під час матчу Другої ліги проти столичного "Лівого берега", який проходив на стадіоні "Україна".

Львівські вболівальники принесли на трибуни мангал і вугілля, вирішили посмажити сосиски прямо там. Також на відео можна побачити, що вони розпивають пиво.

Відео в Twitter опублікував журналіст Ярослав Мар'янко.

Відзначимо, що "Карпати" в цьому матчі виграли з рахунком 2:0, а в таблиці Другої ліги у Групі А після десяти матчів займають друге місце.

Нагадаємо, що стадіон "Україна" раніше приймав матчі національної збірної, а також єврокубків.

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Автор: Антон Дудар