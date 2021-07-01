Вболівальник, який живе в Шотландії, заявив, що українським фанам не сподобалося те, що він був з російським прапором.

Росіянин, який з'явився на трибуні з українськими вболівальниками перед матчем Євро-2020 Швеція - Україна в Глазго, розповів про те, що сталося далі.

Про це вболівальник, якого звуть Денис Смоленський, розповів в інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес".

Смоленський, який був на трибуні з російським прапором, у футболці збірної Росії і в шапці-вушанці, розповів, що з дитинства живе в Шотландії і приїхав підтримати збірну України, оскільки вважає, що "російські вболівальники вболівають за Україну, а українські за Росію".

"Деяким не сподобалося, що я був з прапором і все таке. Деякі просто здивувалися, а деяким це, м'яко кажучи, не сподобалося... І вони почали", - сказав фанат.

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Вболівальник заявив, що не хотів ніяких проблем, і здивувався, що його не врятувала російська мова:

"Я вболівав за Україну. Думав, що вони зрозуміють. Я ж російською розмовляв! І я не хотів ніяких проблем. Просто хотів показати, що я за вас вболіваю. Такий турнір раз на чотири роки відбувається".

"Це не політика, а футбол. Мій найкращий друг - українець. Інший найкращий друг - поляк. Ми показуємо, що політика повинна залишатися політикою, а футбол футболом. Ми просто хотіли дивитися футбол і щоб всі знали, що можна дружити з людьми з інших країн", - сказав Смоленський.

Українським фанатам, за його словами, не сподобався російський прапор, вони говорили: "Що ти тут робиш з цим прапором?".

Росіянин сказав, що в підсумку його вдарили:

"Так, мене вдарили. Перелому немає, але розбита брова. Надали медичну допомогу, я сидів з медиками".

При цьому він підкреслив: "Більшість людей нас підтримувало. Через пару людей нічого не зміниться. Всі були нормальними, всі фоткалися, все добре. Однак шкода, що все так сталося".

"Чи збираюся подавати в поліцію? Я не знаю. Все сталося так швидко...", - підсумував він.

У відповідь на запитання журналіста, чи були вболівальники п'яні, Смоленський сказав: "Всі там пили: пиво, водку...".

Нагадаємо, до матчу Швеція - Україна в мережі з'явилося фото, на якому Смоленський обіймається з людиною з українською символікою. Пізніше з'явилися знімки, на яких можна було побачити, що у росіянина порвана футболка.

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Автор: Антон Дудар