Незважаючи на поразку в останньому турі, "Ліверпуль" посів перше місце у своїй групі.

У четвер, 14 грудня, в рамках шостого туру групового турніру Ліги Європи "Ліверпуль" в гостях грав проти бельгійського клубу "Рояль Юніон".

Гра проходила на стадіоні "Лотто Парк" в Андерлехті і завершилася сенсаційною перемогою бельгійців.

Рахунок у грі був відкритий на 32-й хвилині - нападник "Юніона" Мохамед Амура забив після передачі Густафа Нільссона. На 40-й хвилині "Ліверпулю" вдалося зрівняти рахунок - відзначився Джарелл Кванса. Через три хвилини бельгійці знову вийшли вперед-гол забив Камерон Пуертас. Цей гол у підсумку і приніс перемогу "Юніону".

Відео дня

"Рояль Юніон" - "Ліверпуль" - 2:1

Голи: Амура, 32, Пуертас, 43 - Кванса, 40

Огляд матчу:

В іншому поєдинку групи Е австрійський ЛАСК, кольори якого захищає українець Макс Таловєров, програв на своєму полі французькій "Тулузі" (1:2).

ЛАСК - "Тулуза" - 1:2

Голи: Любічіч, 61 - Даллінга, 54, Суасо, 83

За підсумками групового турніру Ліги Європи в групі Е перше місце зайняв "Ліверпуль", який набрав 12 очок. На другій позиції з 11 балами розташувалася "Тулуза". "Рояль Юніон" фінішував на третьому рядку з 8 очками. Останнє місце в квартеті зайняв ЛАСК - 3 очки.

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