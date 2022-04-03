Матч "Боруссія" - "РБ Лейпциг" був перерваний на самому початку.

2 квітня в рамках 28-го туру чемпіонату Німеччини з футболу зустрілися "Боруссія" Дортмунд і "РБ Лейпциг".

Це був центральний матч цього туру і перемогу в ньому з рахунком 4:1 здобули гості.

Огляд матчу:

Варто відзначити, що в Росії вболівальники не змогли подивитися цей поєдинок повністю. Матч "Боруссія" - "РБ Лейпциг" транслював канал "Матч! Футбол 3", проте трансляція була перервана на самому початку.

На 13-й хвилині коментатор Ігор Кітманов повідомив, що показ матчу не продовжиться, і попросив вибачення у глядачів.

"На жаль, ми повинні перервати нашу трансляцію з незалежних від нас причин. Прийнято вважати, що футбол поза політикою, але в Бундеслізі не завжди дотримується цього правила", - сказав Кітманов.

Як виявилося, причиною по якій трансляція була перервана стало те, що під час трансляції в ефір потрапляли кадри з банерами на підтримку України і гаслами проти війни, розв'язаної Росією на території нашої держави.

Додамо, що російські телеканали і сервіси вже не вперше вдаються до подібних методів. Раніше вони підміняли кадри з офіційних трансляцій матчів, де гравці і вболівальники засуджували військове вторгнення Росії в Україну.

Так, "Матч ТВ" замінив кадри з українськими прапорами під час переможного матчу "Вест Хема" проти "Севільї" в Лізі Європи. А російський стрімінговий сервіс-транслятор Ла Ліги Okko приховав напис "Stop Invasion" ("Зупиніть вторгнення") під час поєдинку "Реал" - "Барселона".

Нагадаємо, що кілька провідних європейських чемпіонатів, як англійська Прем'єр ліга і французька Ліга 1, вже відмовилися транслювати свої матчі в Росії.

Керівництво УПЛ закликає інші чемпіонати наслідувати приклад АПЛ і Ліги 1 і припинити показ своїх ігор в РФ.

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