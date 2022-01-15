Італійський "Дженоа" домовився з Олексієм Міранчуком про трансфер. 26-річний російський нападник незадоволений своїм становищем у "Аталанті" й хоче змінити клуб.
Про це повідомляє сайт видатного журналіста Джанлуки Ді Марціо.
Найближчими днями керманич "Дженоа" Андрій Шевченко скоріш за все отримає підсилення у вигляді Міранчука.
Єдиною перепоною на шляху до трансферу може стати тренер "Аталанти" Джан-П'єро Гасперіні. Він має оцінити кадровий ресурс бергамасків з огляду на травми та вирішити, чи він відпустить Міранчука.
Transfermarkt оцінює Олексія в 11 мільйонів євро. Раніше Ді Марціо порівняв росіянина з Русланом Малиновським, який теж виступає в "Аталанті".
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"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" за підсумками 21-го туру займає 19-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.