Олександр Кукін помер, а його сім'я потрапила до лікарні.

Засновник українського фан-клубу ФК "Манчестер Юнайтед" Олександр Кукін був убитий в результаті того, що російські окупанти обстріляли його авто.

"Манчестер Юнайтед" на своєму офіційному сайті висловив скорботу і співчуття про цю трагедію.

Дочка Аліса і дружина Аліна Кукіна в результаті обстрілу російськими фашистами по машині також постраждали. Їх доставили в госпіталь і прооперували.

На сторінці фан-клубу в соцмережах повідомили, що Олександр загинув 3 березня 2022 року. Він намагався вивезти на машині свою дружину і дитину з території, яку збиралися окупувати війська РФ.

У 2002 році Кукін заснував фан-клуб "МЮ" під назвою "Київські червоні".

"Манчестер Юнайтед" надасть допомогу родині загиблого.

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