Лукас Рангел переживає через військову агресію Росії.

Бразильський футболіст "Ворскли" Лукас Рангел побоюється нападу Росії на Україну. Нападник дуже переживає за свій контракт з полтавським клубом.

27-річний гравець проводив свою відпустку в Бразилії, де дав інтерв'ю місцевому виданню UOL Esporte. При цьому Рангел плутає деякі речі, заявляючи, що в Харкові знаходяться російські війська.

"Прилетівши в київський аеропорт, я проїхав три години до свого міста і побачив на вулиці солдатів. Я такого ніколи не бачив, так як зазвичай не їжджу по цьому маршруту, але біля аеропорту бачив багато солдатів.

Ми почали розпитувати українців, чи правда, що може початися війна, але вони кажуть, що нічого не буде. Кажуть, що якщо Росія нападе на Україну, це може спровокувати світову війну, так як втрутяться США. Але це правда, що в Харкові, недалеко від мого міста, є солдати.

Читайте також"Це Росія, у нас багато Наташ": московський ЦСКА зганьбився, коли презентував турецького футболіста (фото)У мене є друг в "Зеніті", і я запитав у нього, що йдеться з цього приводу в російській пресі. Він сказав мені, що це правда, що на кордоні з Україною є російські солдати, але вони планують напасти на певний регіон, і, на жаль, моє місто (Полтава - прим.) знаходиться в ньому. Ми ніколи не знаємо, що може або не може статися.

Було місто, куди ми їздили грати черговий матч, але точної його назви я не пам'ятаю, який весь був зруйнований. Побачивши таке, вам стане сумно. Ми приїхали, потренувалися, швидко повернулися в готель, зіграли матч і відбули в Полтаву. Якщо говорити про більш віддалені міста (очевидно, мова про непідконтрольні Україні території Донбасу - прим.), деякі з них руйнуються і повільно вмирають. Українці говорили мені, що в Донецьку щодня гине солдат, що війна триває. І "Шахтар" не думає повертатися туди.

Нам, гравцям, цікаво, що клуб зробить з нашими контрактами, якщо почнеться війна. Українці кажуть, що ми втратимо наші договори і нас відправлять назад в наші країни. Це породжує сумнів, недовіру, але треба подивитися, як країна витримає цю ситуацію", - сказав Рангел.

Читайте такожЗіркового футболіста засудили до 9 років в'язниці за групове зґвалтуванняДодамо, що в чемпіонаті України після першої частини сезону 2021/22 "Ворскла" посідає п'яте місце. В активі полтавського клубу 33 набраних очки.

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