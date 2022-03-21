Екс-тренер збірної України пригадав, як дізнався про початок війни.

Знаменитий Андрій Шевченко заявив, що українці будуть воювати до перемоги і захищатимуть незалежність до кінця.

Цитує "Шеву" Daily Mail.

"Я спав. Мені зателефонували. Це була моя мама. Вона… Вибач. Це непросто. Запевняю тебе. Вона сказала: "Війна почалася". Ми не могли повірити, що Росія піде на такий крок і почне війну. Ми були шокованими. Ти відчуваєш кожну бомбу, яка влучає в землю, тому що будинок тремтить. Ось такий вигляд зараз має війна. Та стадія, коли росіяни оточують місто і просто бомбардують. Вони не зупиняються. Це безжалісно", - сказав Шевченко.

Він розповів, що багато його родичів залишаються в Україні.

"Вони не дають українському народу шансу на гуманітарні коридори. Моя мама там. Сестра теж, як і дядько, тітка, двоюрідний брат. Мої друзі – деякі на передовій. Вони стоять за нашу країну, свободу, вибір, гордість. Ми захищаємося, боремося. Ми мусимо. У нас немає вибору", - додав Шевченко.

Легенда футболу запевнив, що українці боротимуться до кінця.

"Коли ти бачиш людей на вулиці, які йдуть без зброї, щоб зупинити танк – це сильно. Ми будемо захищатися до кінця. Росії тут не раді. Я просто кажу правду".

"Джордан, мій старший син, пішов зі мною на протести в Лондоні. Він знає, що відбувається. Мені та моїй родині тяжко, але знаю, як важко людям в Україні, які постійно бояться за своє життя", – зізнався Шевченко.

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