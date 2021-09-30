Кріштіану Роналду / фото REUTERS
Нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду вийшов на поле в матчі Ліги чемпіонів проти "Вільярреала" і встановив новий рекорд турніру.
Як повідомляє Opta, для португальця це 178-й матч у Лізі чемпіонів.
Він обійшов екс-воротаря "Реала" і "Порту" Ікера Касільяса, який провів 177 матчів у турнірі.
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Нагадаємо, що Роналду також є найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів. На його рахунку 136 забитих м'ячів.
У матчі з "Вільярреалом" португалець, до речі, забив переможний гол на п'ятій доданій хвилині ("МЮ" виграв 2:1).
Кріштіану Роналду: недавні рекорди
- На початку року Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу, забивши 760 м'ячів в офіційних матчах.
- На Євро-2020 Роналду встановив відразу три великих рекорди.
- У вересні форвард побив світовий рекорд по голах за збірні - на його рахунку 111 голів за Португалію.