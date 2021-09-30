Великому форварду підкорилася ще одна вершина.

Нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду вийшов на поле в матчі Ліги чемпіонів проти "Вільярреала" і встановив новий рекорд турніру.

Як повідомляє Opta, для португальця це 178-й матч у Лізі чемпіонів.

Він обійшов екс-воротаря "Реала" і "Порту" Ікера Касільяса, який провів 177 матчів у турнірі.

Нагадаємо, що Роналду також є найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів. На його рахунку 136 забитих м'ячів.

У матчі з "Вільярреалом" португалець, до речі, забив переможний гол на п'ятій доданій хвилині ("МЮ" виграв 2:1).

Кріштіану Роналду: недавні рекорди

Автор: Антон Дудар