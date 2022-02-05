"Мідлсбро" переміг "червоних дияволів".

В рамках 1/16 фіналу Кубка Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" поступився скромному "Мідлсбро", який посідає сьоме місце в Чемпіоншипі.

На 20-й хвилині Кріштіану Роналду не забив пенальті. Через 5 хвилин після цього Джейдон Санчо відкрив рахунок. На 64-й хвилині "Мідлсбро" відновив паритет.

Основний та додатковий час завершився внічию 1:1 й переможця визначала серія післяматчевих пенальті.

Перші свої сім ударів обидві команди реалізували. "Мідлсбро" забив свій восьмий удар також, а от 19-річний шведський форвард манкуніанців Антоні Еланга схибив і таким чином "Ман Юнайтед" вилетів з Кубка Англії.

"Манчестер Юнайтед" – "Мідлсбро" – 1:1 (після пенальті - 7:8)

Голи: Санчо, 25 – Крукс, 64

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Шоу, Магуайр, Варан (Джонс, 91), Далот, Мактомінай, Погба (Фред, 82), Санчо (Мата, 100), Бруну Фернандеш, Решфорд (Еланга, 83), Кріштіану Роналду

"Мідлсбро": Джо Ламлі, Макнейр, Фрай, Анферні Дейкстел, Тейлор (Пелтієр, 92), Таверньєр, Хоусон, Крукс (Паєро, 79), Ісаї Джонс (Бамба, 118), Балоган (Уотмор, 62), Шпорар (Коннолі, 91)

Зауважимо, що в серії післяматчевих пенальті Роналду, Бруну Фернандеш, Фред, Магуайр, Мактомінай, Мата, Далот забили свій одинадцятиметровий удар.

"Манчестер Юнайтед": результати в сезоні