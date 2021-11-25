Карлес Перес (ліворуч) забив після пасу Ель-Шаараві / фото REUTERS
Луганська "Зоря" у 5-му турі групового етапу Ліги конференцій грає на виїзді проти італійської "Роми".
УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Рома - Зоря.
Рахунок у поєдинку був відкритий на 15-й хвилині - Карлес Перес забив Дмитру Мацапурі. На 33-й хвилині Ніколо Дзаньоло подвоїв перевагу господарів поля. На 46-й хвилині Абрахам забив ще один гол римлян.
На цю мить "Рома" виграє з рахунком 3:0.
На 41-й хвилині хавбек "Роми" Джордан Верету не забив пенальті - удар парирував воротар "Зорі" Мацапура.
Відео першого голу
Відео другого голу
Відео третього голу