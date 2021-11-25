Римляни громлять українську команду.

Луганська "Зоря" у 5-му турі групового етапу Ліги конференцій грає на виїзді проти італійської "Роми".

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Рома - Зоря.

Рахунок у поєдинку був відкритий на 15-й хвилині - Карлес Перес забив Дмитру Мацапурі. На 33-й хвилині Ніколо Дзаньоло подвоїв перевагу господарів поля. На 46-й хвилині Абрахам забив ще один гол римлян.

На цю мить "Рома" виграє з рахунком 3:0.

На 41-й хвилині хавбек "Роми" Джордан Верету не забив пенальті - удар парирував воротар "Зорі" Мацапура.

Відео першого голу

Відео другого голу

Відео третього голу

Автор: Артем Будрін