Ліверпуль зіграє проти Бенфіки / фото REUTERS
18 березня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22.
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
"Челсі" (Англія) - "Реал" (Іспанія)
"Манчестер Сіті" (Англія) - "Атлетіко" (Іспанія)
"Вільярреал" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)
"Бенфіка" (Португалія) - "Ліверпуль" (Англія)
Переможець першої пари зіграє у півфіналі з тріумфатором другої пари. Відповідно інший півфінал буде складатися з переможців третьої та четвертої пар.
фото УНІАН
Перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 5-6 квітня, матчі-відповіді – 12-13 квітня. Півфінали відбудуться 26-27 квітня та 3-4 травня.
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Плей-оф турніру стартував 15 лютого і триватиме до 28 травня - на цю дату запланований фінальний матч у Парижі.
- "Челсі" захищає статус володаря трофея.