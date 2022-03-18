"Реал" спробує взяти реванш у "Челсі".

18 березня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Челсі" (Англія) - "Реал" (Іспанія)

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Атлетіко" (Іспанія)

"Вільярреал" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)

"Бенфіка" (Португалія) - "Ліверпуль" (Англія)

Переможець першої пари зіграє у півфіналі з тріумфатором другої пари. Відповідно інший півфінал буде складатися з переможців третьої та четвертої пар.

Перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 5-6 квітня, матчі-відповіді – 12-13 квітня. Півфінали відбудуться 26-27 квітня та 3-4 травня.

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