Найкращий результат серед українців показав Антон Дудченко.

У четвер, 2 березня, в чеському Нове-Мєсто завершився чоловічий спринт в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону.

Переможцем гонки став п'ятиразовий олімпійський чемпіон, 17-разовий чемпіон світу норвежець Йоханнес Бьо. На 30 секунд від нього відстав його брат Тар'єй Бьо, який посів друге місце.

Трійку призерів замкнув ще один представник Норвегії Ветле Шостад Крістіансен, який відстав від лідера більш ніж на хвилину.

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Найкращий результат серед українців показав Антон Дудченко, який завершив спринт на 17 сходинці і показав другий кращий особистий результат на етапах Кубка світу.

Також в залікову зону забігли Дмитро Підручний і Артем Прима, у них 32 і 35 місця відповідно.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Нове-Мєсто

1. Йоханнес Бьо (Норвегія, 0+0) 22:39.6

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0 + 0) +30.0

3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+1) +1:15.2

4. Ендре Стремсгайм (Норвегія, 0+0) +1:17.9

5. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+1) + 1:25.1

...

17. Антон Дудченко (Україна, 0+0) + 2:08.3

32. Дмитро Підручний (Україна, 2+1) + 2:36.7

35. Артем Прима (Україна, 1+0) + 2:40.6

43. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) + 2:50.1

75. Денис Насико (Україна, 2+0) + 4:02.0

Відзначимо, що даний спринт - перший старт біатлоністів після чемпіонату світу.

Додамо, що в п'ятницю, 3 березня, програма етапу Кубка світу в Нове-Мєсто продовжиться жіночою спринтерською гонкою. Початок - о 17:20 за київським часом.

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