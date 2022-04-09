УЄФА запропонував зробити гру кваліфікації ЧС-2022 подвійного призначення.

УЄФА запропонував УАФ провести півфінальний стиковий матч відбору до ЧС-2022 Шотландія - Україна не 7 червня, а 31 травня або 1 червня.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Швидше за все, українська сторона обере датою проведення поєдинку 1 червня, оскільки й один додатковий день підготовки грає важливу роль. Українські легіонери збірної України зможуть прибути в розташування національної команди лише 22-23 травня.

Крім цього, УЄФА запропонував зробити цей матч подвійного призначення, щоб його результат зарахувався і у кваліфікації ЧС-2022, і в Лізі націй (матч Шотландія – Україна у цьому турнірі до початку вторгнення Росії був запланований на 7 червня – прим.).

Зауважимо, у червні збірна України повинна провести ще два матчі Ліги націй – 4 червня в гостях в Ірландії та 11 червня вдома з Вірменією.

Якщо у півфіналі відбору на ЧС-2022 Україна переможе Шотландію, то у фіналі зіграє проти Вельсу. У разі потрапляння на чемпіонат світу в Катар Україна виступить в групі В, куди також потрапили Іран, США й Англія.

Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі буде проходити з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Це перший мундіаль в історії, який буде проведений не влітку, а в листопаді-грудні.

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