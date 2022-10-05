Кияни спробують набрати перші очки в групі В.

У четвер, 6 жовтня, "Динамо" проведе матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА проти французького "Ренну" на виїзді.

Обслужить поєдинок бригада арбітрів на чолі з іспанцем Хосе Марією Санчесом.

Ренн - Динамо: прогноз букмекерів

Букмекери впевнені, що у господарів поля набагато більше шансів на успіх. Перемога "Ренну" оцінюється коефіцієнтом 1.46, нічия – 4.92, а перемога "Динамо" – 7.79.

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В останніх трьох домашніх матчах футболісти "Ренну" забили 10 м'ячів. Такий результат команди говорить про те, що і ця зустріч можливо закінчиться з високою результативністю. Поставити на тотал більше 2,5 можна з коефіцієнтом 1,78.

Ренн - Динамо: трансляція

В прямому ефірі матч Ліги Європи групи B між "Ренном" і "Динамо" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, в групі B з "Динамо" і "Ренном" також виступають турецький "Фенербахче" і кіпрський клуб АЕК.

Ренн - Динамо: перед матчем