У четвер, 6 жовтня, "Динамо" проведе матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА проти французького "Ренну" на виїзді.
Обслужить поєдинок бригада арбітрів на чолі з іспанцем Хосе Марією Санчесом.
Ренн - Динамо: прогноз букмекерів
Букмекери впевнені, що у господарів поля набагато більше шансів на успіх. Перемога "Ренну" оцінюється коефіцієнтом 1.46, нічия – 4.92, а перемога "Динамо" – 7.79.
В останніх трьох домашніх матчах футболісти "Ренну" забили 10 м'ячів. Такий результат команди говорить про те, що і ця зустріч можливо закінчиться з високою результативністю. Поставити на тотал більше 2,5 можна з коефіцієнтом 1,78.
Ренн - Динамо: трансляція
В прямому ефірі матч Ліги Європи групи B між "Ренном" і "Динамо" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.
Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, в групі B з "Динамо" і "Ренном" також виступають турецький "Фенербахче" і кіпрський клуб АЕК.
Ренн - Динамо: перед матчем
- У київського клубу поки що нуль очок в турнірній таблиці. "Біло-сині" поступилися "Фенербахче" (1:2) і кіпрському АЕКу (0:1).
- У 2018 році ці команди вже перетиналися на груповому етапі Ліги Європи. Тоді "Динамо" двічі перемогло "Ренн" - 3:1 вдома та 2:1 на виїзді.
- Підопічні Мірчі Луческу обіграли "Минай" в рамках УПЛ 2 жовтня, а "Ренн" здолав "Страсбург" (3:1) у чемпіонаті Франції.