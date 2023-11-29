Ерлінг Холанд забив 40 голів у 35 іграх в рамках Ліги чемпіонів.

У вівторок, 28 листопада, в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Манчестер Сіті" зустрічався з німецьким "РБ Лейпциг".

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася перемогою "городян".

Німецький клуб дуже потужно провів перший тайм, забивши два голи у ворота чемпіона Англії. Обидва м'ячі забив Луа Опенда. У другому таймі "Манчестер Сіті" вдалося повністю перевернути хід гри і вирвати перемогу. Перший м'яч "городян" забив норвезький нападник Ерлінг Ходанд. Потім відзначилися Філ Фоден і Хуліан Альварес.

Відео дня

"Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг" - 3:2

Голи: Холанд 54, Фоден 70, Альварес 87 - Опенда 13, 33

"Манчестер Сіті": Ортега, Уокер (Альварес, 54), Рубен Діаш (Аке, 46), Гвардіол (Гомес, 90+4), Аканджі, Родрі, Фоден, Льюїс, Бернарду Сілва, Гріліш (Доку, 54), Холанд

"РБ Лейпциг": Бласвіх, Айдара (Карвалью, 74), Сімакан, Клостерманн, Лукеба, Раум, Форсберг (Баумгартнер, 60), Шлагер, Зайвальд, Сімонс (Поульсен, 75), Опенда (Шешко, 60)

Попередження: Рубен Діаш 21

Огляд матчу:

Відзначимо, що гол у цій грі дозволив Ерлінгу Холанду встановити два нових рекорди в Лізі чемпіонів. Норвезький нападник швидше за всіх забив 40 голів у ЛЧ. Для цього йому знадобилося 35 матчів.

Крім того, Холанд побив рекорд нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе і став наймолодшим гравцем, який забив 40 голів у Лізі чемпіонів (23 роки, 130 днів).

Додамо, що в іншому поєдинку цієї групи швейцарський "Янг Бойз" обіграв "Црвену Звєзду" з рахунком 2:0.

"Манчестер Сіті" набрав 15 очок і впевнено лідирує в групі G. На другій позиції з 9 балами йде німецький "РБ Лейпциг". "Янг Бойз" заробив 4 очки і займає третю позицію. Замикає квартет "Црвена Звєзда", в активі якої 1 бал.

У заключному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Црвена Звєзда" зіграє проти "Манчестер Сіті", а "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Янг Бойз".

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