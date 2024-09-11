Головний тренер "синьо-жовтих" наразі не збирається залишати свою посаду.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров наразі не збирається залишати свою посаду. Про це він заявив на пресконференції після поразки "синьо-жовтої" команди від Чехії у другому турі Ліги націй.

"Ні, не йду. Поки що не йду. Почекайте трішки", - сказав Ребров.

Він також відповів на запитання, чому збірна України не грала так агресивно, як суперник.

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"Так, Чехія вдома діяла дуже агресивно. Але й ми намагалися відбирати м’яч, після пропущеного голу ми багато пресингували, зрівняли рахунок завдяки пресингу й відбору. Я не можу сказати, що ми не були агресивні. І в другому таймі ми намагалися все робити. Ще раз кажу, я вдячний гравцям, вони зробили все. Якщо порахувати, скільки ми створили моментів, то цього вистачило б на декілька ігор", - резюмував тренер.

Виступ збірної України в Лізі націй - останні новини

Напередодні збірна України з футболу програла команді Чехії у матчі Ліги націй. Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

Раніше українці з рахунком 1:2 поступилась албанцям у номінально домашньому матчі. Відтак у "синьо-жовтих" наразі 0 очок після двох поєдинків, команда йде на останньому місці в групі. Наступний матч українці проведуть проти Грузії 11 жовтня.

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