Легенда "Динамо" якісно працює в новому клубі.

Український тренер Сергій Ребров втретє поспіль визнаний найкращим тренером місяця в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомив Twitter "Аль-Айна".

Ребров очолює "Аль-Айн", з яким лідирує в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ після дев'яти турів.

У жовтні команда українця здобула дві перемоги при одній нічиїй та одній поразці. "Аль-Айн" обіграв "Емірейтс Клаб" (2:0) і "Аль-Васл" (2:0), а також зіграв внічию з "Аль-Ахлі Дубай" (1:1). Також у матчі-відповіді була поразка від "Емірейтс Клаб" з рахунком 1:0, але за підсумками двох поєдинків все одно сильнішою виявилася команда Реброва.

Нагадаємо, що раніше Ребров також став найкращим тренером чемпіонату за підсумками вересня.

Сергій Ребров: кар'єра і досягнення

Ребров раніше очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

Він двічі приводив "Динамо" до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів.

"Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.

З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.

У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі тренером десятиліття. Крім того, його назвали найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.

Влітку 2021 року Ребров був максимально близький до того, щоб очолити збірну України, але не зміг домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айном", який очолив у червні.

Автор: Артем Будрін