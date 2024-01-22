Сергій Ребров може бути призначений одним з віце-президентів УАФ.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров може отримати посаду в керівництві Української асоціації футболу.

За інформацією журналіста Віктора Вацка, Ребров може стати одним з віце-президентів УАФ після обрання Андрія Шевченка на пост президента організації.

"Кажуть, що одним з віце-президентів УАФ при Шевченку може стати Сергій Ребров. Не знаю, чи це правда чи просто плітки. Але раніше я ніколи не чув, щоб головний тренер збірної був одночасно віце-президентом національної федерації", - заявив Вацко в ефірі програми "Вацко Live".

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Також Віктор Вацко розповів, що Андрій Шевченко планує суттєво скоротити штат керівників УАФ. За його інформацією, буде тільки один перший віце-президент і три-п'ять віце-президентів, відповідальних за різні напрямки роботи.

Нагадаємо, легендарний екс-футболіст і колишній наставник збірної України Андрій Шевченко був офіційно висунутий в кандидати на посаду президента УАФ 12 грудня 2023 року.

Кандидатуру Шевченка підтримали не менше 19 постійних колективних членів організації з 27.

Зазначимо, що Андрій Шевченко є єдиним кандидатом на посаду президента Української асоціації футболу.

Позачерговий Конгрес УАФ, на якому і проведуть вибори нового президента організації, відбудеться 25 січня 2024 року в київському Будинку футболу, початок - о 12:00 за київським часом.

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