Реал виграв дербі в Атлетіко та зміцнив лідерство в чемпіонаті Іспанії (відео)

Підопічні Карло Анчелотті здобули суху перемогу.

В рамках 17-го туру чемпіонату України відбулося мадридське дербі - "Реал" приймав "Атлетіко". Битва двох грандів завершилася перемогою господарів поля. Три очки "Реалу" принесли голи Каріма Бензема і Марко Асенсіо. "Реал" - "Атлетіко" - 2:0 Голи: Бензема, 16, Асенсіо, 57 "Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо, 81), Мілітао, Алаба, Менді, Модріч, Каземіро, Кроос, Асенсіо (Вальверде, 85), Бензема (Йович, 46), Вінісіус Жуніор (Родріго, 87) "Атлетіко": Облак, Льоренте, Феліпе, Кондогбія, Ермосо, Корреа (Суарес, 60), Коке, де Пауль (Еррера, 69), Карраско (Лемар, 46), Грізманн (Жоау Феліш, 46), Матеус Кунья (Лоді, 60) Відео голів Читайте такожПерші в історії: Реалу підкорилося неймовірне досягнення в Лізі чемпіонів (відео) Чемпіонат Іспанії: положення команд "Реал" набрав 42 очки в 17 іграх і на 8 очок випереджає свого найближчого переслідувача "Севілью", у якої є матч в запасі. До трійки лідерів також входить "Бетіс" (33 очки).

"Атлетіко" провів 16 матчів, набравши 29 очок, і розташовується на четвертій позиції. Автор: Антон Дудар

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