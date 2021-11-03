Карім Бензема оформив дубль, а Фернандо забив за "Шахтар".

Третього листопада в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" місцевий "Реал" приймає "Шахтар" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу "Реал" - "Шахтар".

На 14-й хвилині бразильський захисник "Шахтаря" Марлон допустив грубу помилку, втративши м'яча перед власними воротами. Його обікрав Вінісіус, який викотив Каріму Бензема на порожні ворота м'яча, а той спокійно забив гол Анатолію Трубіну.

На 39-й хвилині Микола Матвієнко зробив довгу передачу на Алана Патріка, той скинув на Фернандо, який розстріляв Тібо Куртуа.

На 61-й хвилині Бензема оформив дубль і знову після пасу Вінісіуса.

На цю мить рахунок 2:1 на користь "Реала".

Відео голу Бензема

Відео голу Фернандо

Відео другого голу Бензема

"Реал" - "Шахтар": що потрібно знати

Це шоста особиста зустріч команд. Поки що рахунок 3:2 на користь "вершкових".

"Реал" має 6 очок в групі, у "Шахтаря" - всього один бал.

Два тижні тому команди грали в Києві. Тоді команда Карло Анчелотті забила "гірникам" 5 голів.

Автор: Артем Будрін