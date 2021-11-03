Третього листопада в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" місцевий "Реал" приймає "Шахтар" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу "Реал" - "Шахтар".
На 14-й хвилині бразильський захисник "Шахтаря" Марлон допустив грубу помилку, втративши м'яча перед власними воротами. Його обікрав Вінісіус, який викотив Каріму Бензема на порожні ворота м'яча, а той спокійно забив гол Анатолію Трубіну.
На 39-й хвилині Микола Матвієнко зробив довгу передачу на Алана Патріка, той скинув на Фернандо, який розстріляв Тібо Куртуа.
На 61-й хвилині Бензема оформив дубль і знову після пасу Вінісіуса.
На цю мить рахунок 2:1 на користь "Реала".
Відео голу Бензема
Відео голу Фернандо
Відео другого голу Бензема
"Реал" - "Шахтар": що потрібно знати
- Це шоста особиста зустріч команд. Поки що рахунок 3:2 на користь "вершкових".
- "Реал" має 6 очок в групі, у "Шахтаря" - всього один бал.
- Два тижні тому команди грали в Києві. Тоді команда Карло Анчелотті забила "гірникам" 5 голів.