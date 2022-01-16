Голами за "Реал" відзначилися Лука Модріч і Карім Бензема.

У неділю, 16 січня, у фінальному поєдинку за Суперкубок Іспанії з футболу "Атлетик" Більбао грав проти мадридського "Реала". Матч проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на міжнародному стадіоні імені Короля Фахда і завершився перемогою "вершкових" з рахунком 2:0.

Відкрив рахунок у поєдинку хорватський півзахисник Лука Модріч, який точно пробив з-за меж штрафного майданчика після гарного пасу Родріго Гоеса.

На початку другого тайму Карім Бензема заробив пенальті і сам же його успішно реалізував, подвоївши перевагу мадридського гранда.

На 87-й хвилині гри суддя призначив пенальті у ворота "Реала" і видалив захисника "вершкових" Едера Мілітао. Проте "Атлетик" не зміг скористатися цим шансом скоротити відставання в рахунку, оскільки приголомшливий Тібо Куртуа відбив удар з пенальті у виконанні Рауля Гарсії.

"Реал" - "Атлетик" - 2:0

Голи: Модріч, 38, Бензема, 52 (пен)

"Реал": Куртуа, Васкес (Начо, 90+1), Мілітао, Алаба, Ф. Менді, Модріч, Каземіро, Кроос, Родріго (Вальверде, 64), Бензема, Вінісіус (Марсело, 86)

"Атлетика": Сімон, де Маркос, Й. Альварес, І. Мартінес, Баленсіага (Берчіче, 58), Беренгер (Н. Вільямс, 46), Д. Гарсія, Саррага (Весга, 58), Муніаїн (Серрано, 81), Сансет (Р. Гарсія, 58), І. Вільямс

Попередження: Д. Гарсія, 78.

Вилучення: Мілітао, 86 (гра рукою)

Відео голів:

Додамо, що український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін потрапив у заявку і провів весь матч на лавці для запасних.

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