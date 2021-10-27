Мбаппе вже в лютому підпише угоду з "галактікос".

Зірковий форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього клубу.

Як повідомляє відомий італійський журналіст Джанлука Ді Марціо, 22-річний нападник підпише угоду з мадридським "Реалом" в лютому 2022 року.

"Мбаппе вирішив ризикнути. Справа не в грошах. І не в тому, щоб покинути ПСЖ або Францію. Справа в тому, що він шукає новий виклик і хоче грати в "Реалі". У нього вже узгоджені всі умови з мадридцями.

Він не може поставити підпис до лютого. Тільки неймовірний сюрприз може змінити це остаточне рішення Кіліана. Він вже визначився", - заявив Ді Марціо в коментарі Wett Freunde.

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У нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе зіграв у футболці ПСЖ 11 матчів у чемпіонаті Франції, відзначившись 5 забитими голами і 4 результативними передачами. Також француз зіграв за парижан 3 гри в Лізі чемпіонів, забивши один гол і 4 рази асистувавши партнерам по команді.

ПСЖ в чемпіонаті Франції 2021-2022

У цьому сезоні ПСЖ намагається повернути чемпіонський титул, який в минулому сезоні завоював "Лілль".

Після 11 турів ПСЖ впевнено лідирує в таблиці ліги 1. Команда набрала 28 очок і на 7 пунктів випереджає найближчого переслідувача "Лілль". У парижан забито 24 голи, а пропущено 10.

Кращим бомбардиром парижан в поточному чемпіонаті є Кіліан Мбаппе, на рахунку якого 6 забитих м'ячів. У той же час зірковий форвард Ліонель Мессі поки не відкрив рахунок своїм голам у Лізі 1.

Автор: Володимир Медяник