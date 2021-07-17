Олімпіада в Токіо ще не почалася, а расистський скандал вже трапився.
Суботній товариський матч за закритими дверима в японській Вакаямі між олімпійськими збірними Німеччини й Гондурасу з футболу, який складався з трьох таймів по 30 хвилин, закінчився на 85-й хвилині за рахунку 1:1.
Збірна Німеччини U-23 в повному складі залишила поле. Німці висловили протест, адже їх обурило те, що їхнього партнера образили на расистському підґрунті.
Прес-служба німецької команди в Twitter пояснила суть конфлікту. Причиною покинути поле для німецької збірної стали слова футболіста Гондурасу, який образив захисника Бундестім Джордана Торунарігу. 23-річний Торунаріга є чорношкірим та грає у берлінській "Герті".
Зазначимо, що в національній збірній Німеччині чимало чорношкірих футболістів: Джонатан Та, Антоніо Рюдігер, Боте Баку, Джером Боатенг, Серж Гнабрі та інші.
Читайте такожОдин з олімпійців загадково зник у Токіо: він залишив записку
Вас також можуть зацікавити новини:
- Легенда світового футболу покинув соцмережі через расизм
- Стало відомо, чи дозволить МОК спортсменам ставати на коліно, щоб підтримати рух BLM
- Зірковий німецький екс-футболіст втратив роботу через расистський жарт
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram