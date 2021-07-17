Товариський матч в рамках підготовки до Олімпійських ігор так і не дограли.

Олімпіада в Токіо ще не почалася, а расистський скандал вже трапився.

Суботній товариський матч за закритими дверима в японській Вакаямі між олімпійськими збірними Німеччини й Гондурасу з футболу, який складався з трьох таймів по 30 хвилин, закінчився на 85-й хвилині за рахунку 1:1.

Збірна Німеччини U-23 в повному складі залишила поле. Німці висловили протест, адже їх обурило те, що їхнього партнера образили на расистському підґрунті.

Прес-служба німецької команди в Twitter пояснила суть конфлікту. Причиною покинути поле для німецької збірної стали слова футболіста Гондурасу, який образив захисника Бундестім Джордана Торунарігу. 23-річний Торунаріга є чорношкірим та грає у берлінській "Герті".

Зазначимо, що в національній збірній Німеччині чимало чорношкірих футболістів: Джонатан Та, Антоніо Рюдігер, Боте Баку, Джером Боатенг, Серж Гнабрі та інші.

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Автор: Артем Будрін