Луганський клуб стартує в кваліфікації єврокубка.

Луганська "Зоря" 19 серпня проведе перший матч раунду плей-оф Ліги Європи - український клуб на виїзді зіграє проти віденського "Рапіда".

На кону в цій дуелі стоятиме путівка в груповий етап Ліги Європи. Водночас команда, яка програє, відправиться в груповий етап Ліги конференцій.

Букмекери вважають "Зорю" аутсайдером цього протистояння.

На перемогу луганського клубу в гостях дається коефіцієнт 4,70, на нічию - 3,85, а на перемогу "Рапіда" - 1,72.

На те, що в груповий етап Ліги Європи пройде австрійський клуб, букмекери дають коефіцієнт 1,65, тоді як на прохід "Зорі" - 2,24.

"Зоря" в Лізі Європи

"Зоря" - єдиний представник України у кваліфікації Ліги Європи. Луганський клуб стартує з раунду плей-оф.

Якщо "Зоря" не зможе подолати кваліфікаційний бар'єр, то автоматично потрапить до групового етапу Ліги конференцій.

Раніше "Зоря" чотири рази грала у кваліфікації Ліги Європи та у всіх чотирьох випадках зупинялася за крок від виходу в груповий етап, поступаючись в раунді плей-оф.

Автор: Антон Дудар