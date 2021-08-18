Рапід - Зоря: де дивитися матч Ліги Європи

Луганський клуб в рамках кваліфікації турніру зіграє в Австрії.

19 серпня луганська "Зоря" проведе матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи - в Австрії підопічні Віктора Скрипника зустрінуться з віденським "Рапідом". Рапід - Зоря: де дивитися матч Пряма трансляція дуелі австрійського та українського клубів буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Стартовий свисток прозвучить о 22.00. Нагадаємо, що переможець двоматчевого протистояння отримає путівку в груповий етап Ліги Європи, а команда, яка програє, відправиться в груповий етап Ліги конференцій. Читайте такожРапід - Зоря: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи Рапід - Зоря: перед матчем "Зоря" починає свій шлях з цього раунду кваліфікації як бронзовий призер УПЛ.

"Рапід" стартував у єврокубках у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетів від чеської "Спарти" (2:1 і 0:2). Віденський клуб опинився в кваліфікації ЛЄ, де пройшов кіпрський "Анортосіс" (3:0, 1:2).

Матч "Рапід" - "Зоря" розсудить бригада арбітрів зі Швейцарії на чолі з Сандро Шерером. Автор: Антон Дудар

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