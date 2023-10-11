Малік Скотт вважає, що у Ф'юрі більше шансів на перемогу, проте все може зміниться.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик і володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі підписали контракт на бій за титул абсолютного чемпіона світу.

Знаменитий тренер Малік Скотт, який працює з екс-чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером, поділився своєю думкою щодо фаворита історичного мегафайту. За словами Скотта, у британського супертяжа зараз більше шансів на перемогу в цьому протистоянні.

"Раніше думав, що в цьому бою шанси 50 на 50, але тепер я віддаю перевагу Ф'юрі - 70 на 30. Враховуючи, як Усик виглядав у поєдинку проти Дюбуа, я був не особливо вражений його виступом.

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Олександр добре себе показав, я знаю, що він може зробити. Мені сподобався Усик, який двічі бився з Ентоні Джошуа. Йому потрібні такі бої з рівними шансами. Прямо зараз ми віддаємо перевагу Ф'юрі. Але я впевнений, що через чотири тижні ми назвемо фаворитом Усика", - наводить слова Скотта BoxingSocial.

Додамо, що бою Усик - Ф'юрі відбудеться в кінці цього року або на початку наступного. Точна дата поєдинку стане відома після бою Ф'юрі - Нганну, який відбудеться 28 жовтня.

Нагадаємо, свій попередній бій Олександр Усик провів у серпні цього року. Україна нокаутував у дев'ятому раунді британця Даніеля Дюбуа і захистив титули WBA, WBO, IBO і IBF.

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