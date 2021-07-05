Французький топ-клуб продовжує підсилювати свій склад.

Віце-чемпіони Франції минулого сезону, паризький ПСЖ, майже завершили одразу три гучні трансфери. Слідом за півзахисником збірної Нідерландів Джорджіньо Вейналдумом, склад "Парі Сен-Жермен" поповнять воротар Джанлуїджі Доннарумма, латераль Ашраф Хакімі та центральний захисник Серхіо Рамос.

Про це повідомив авторитетний італійський журналіст та інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.

Основний голкіпер збірної Італії Доннарумма не зміг домовитися про новий контракт з "Міланом" та на правах вільного агента скоро приєднається до ПСЖ. Парижани готові підписати з ним угоду до червня 2026 року.

Легендарний іспанець Рамос, котрий вже покинув мадридський "Реал", підпише контракт з ПСЖ до червня 2023 року.

А ось за одного з найкращих правих захисників світу, марокканця Хакімі, власники ПСЖ готові заплатити 70 мільйонів євро чемпіонам Італії - "Інтеру". Також ще 10 мільйонів міланський клуб зможе отримати бонусами. Контракт з Ашрафом буде розрахований до 2026 року.

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Автор: Артем Будрін