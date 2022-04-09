Ярослав Ракицький почне тренуватися з донецьким клубом.

Ярослав Ракицький прибуде до тренувального табору "Шахтаря".

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Не відомо, чи 32-річний захисник підпише контракт, чи просто буде підтримувати форму в стані клубу.

"Деякі легіонери "Шахтаря" підписали контракти з іншими клубами, деякі сказали, що не приїдуть. Я до цього відношуся нормально, вони багато зробили для "Шахтаря". Це їх рішення, я його поважаю. Можливо, я не згідний з ним, але я його поважаю.

Я думаю, що Марлон прибуде 17 квітня. Можливо, Соломон та Фернандо. Чекаємо нашого колишнього гравця і легенду "Шахтаря" – Ракицького, щоб він з нами грав. Зробимо хорошу українську команду, яка буде представляти Україну", – сказав спортивний директор донеччан Даріо Срна.

Після початку війни Ракицький розірвав контракт з пітерським "Зенітом" і поїхав з Росії. Він тренувався в Туреччині разом з харківським "Металістом", а тепер прибуде в команду "гірників".

9 квітня о 20.00 "Шахтар" проведе благодійний матч з грецьким "Олімпіакосом".

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