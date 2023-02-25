Обидва виконавці уже отримали паспорти з двоголовим гербом.

Два бразильські легіонери санкт-петербурзького "Зеніта" отримали російське громадянство. Як повідомляє офіційний сайт клубу, новими власниками паспортів з двоголовим гербом стали Малком і Клаудінью.

Відповідний указ під номером 118 з’явився на порталі правової інформації Росії 24 лютого 2023-го року. Його підписав президент РФ Володимир Путін. Загалом у цей день 34 особи отримали російське громадянство – серед них і два вищеназвані футболісти.

"Зеніт" не забарився з привітаннями і в досить лаконічному, але дуже пафосному стилі звернувся до своїх виконавців:

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"Футбольний клуб "Зеніт" вітає Малкома та Клаудіньо з новим статусом та з великим привілеєм стати громадянами нашої країни", - йдеться у повідомленні російського клубу в Twitter.

Відзначимо, що Малком виступає за "Зеніт" з 2021-го року, а Клаудінью з 2019-го. Щоб отримати російський паспорт потрібно не менше п’яти років проживати на постійній основі на території РФ з максимальним часом виїзду на три місяці.

Однак футболісти могли скористатися "законом Путіна", котрий диктатор затвердив у 2020-му році. Його правила говорять, що ті, хто володіє професією, котра представляє високий інтерес для Росії, можуть отримати громадянство за спрощеною схемою – після року проживання та роботи на території країни.

Щоправда найближчим часом футболісти не зможуть виступати за збірну Росії. Для цього Клаудіньйо і Малкому все одно потрібно буде почекати, як мінімум, до 2024-го та 2026-го року відповідно. Догми закону ФІФА вимагають все ж таки дотриматися правила п’ятирічного проживання на території країни.

Окрім цього футболісти повинні не виступати за будь-яку дорослу збірну до цього: на обох вони мають нуль проведених матчів у складі основної команди збірної Бразилії. Однак раніше Клаудіньйо і Малком виступали у складі олімпійської збірної Бразилії, у тому числі ставали золотими медалістами у Токіо у 2021-му році. Але цей турнір не відбувався під егідою ФІФА, тож правила цієї організації тут не діють.

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